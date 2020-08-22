لافروف: أمريكا تفعل كل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية

2020/08/22 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية.وقال لافروف في لقاء متلفز اليوم السبت:" أن الولايات المتحدة تبذل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية متعددة الأطراف، وذلك على خلفية الإجراءات الأخيرة للإدارة الأميركية ضد عدد من الدول.واضاف الوزير: "الإجراءات الأخيرة للإدارة الأميركية الحالية تظهر أن واشنطن تفعل كل شيء حتى لا تربط نفسها بأي التزامات متعددة الأطراف"، لافتًا إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدة جهات دولية تثبت ذلك".وتابع: "عندما تقرر الولايات المتحدة أن الصين تشكل تهديدًا لأنها تبيع الكثير في الداخل الأميركي وتشتري القليل جدًا، وعندما تقرر الولايات المتحدة أن إيران تسيء التصرف، بالرغم من أنها تفعل كل ما وافقت عليه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، تُفرض عقوبات على إيران".وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قداعلن مؤخرا، أن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أية محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.وقال بومبيو: "إن واشنطن تشعر بخيبة أمل لأن حلفاءها لم يدعموا جهودها من أجل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي تشمل حظر التسلح"، بعد ما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه انتهاك من جانب طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته في 2015 مع قوى عالمية"./انتهى2

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