الكاظمي يصل الى البصرة للوقوف ميدانيا على الاوضاع الامنية التي تشهدها المحافظة / موسع

2020/08/22 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وصل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مساء السبت، الى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه:"يرافق رئيس مجلس الوزراء الى البصرة وزيرا الدفاع جمعةعناد والداخلية عثمان الغانمي ، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الاول الركن عبدالوهاب الساعدي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع "./انتهى2

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