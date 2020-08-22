تركيا تلغي ملفات التجنيس لآلاف السوريين

2020/08/22 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت السلطات التركية عددا من طلبات التجنيس لسوريين، وفق ما كشف عنه عدد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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