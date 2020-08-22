2020/08/22 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة .

قبلها ، نشر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، السبت 22 اب 2020، بياناً بشأن زيارته الى البصرة التي اعلن عنها في وقت سابق.

وقال المكتب في بيانه ان "الكاظمي وصل الى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية".

ويرافق رئيس الوزراء وفقاً للبيان كلّ من، وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ، الأربعاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بكل مايلزم لحماية أمن المجتمع، وذلك على خلفية عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها ناشطون في البصرة.

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