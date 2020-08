حدث مفاجئ ونادر في طقس أستراليا (فيديو)

2020/08/22 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

شهدت أستراليا، السبت، حدثا مفاجئا ونادرا بتساقط كثيف للثلوج في عدة ولايات هناك، بسبب هبوب رياح القطب الجنوبي على جنوب شرق البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في تغريدة على "تويتر" اليوم، (22 آب 2020): "رأينا ثلوجا خفيفة تصل إلى كانبيرا اليوم.



كما سمعنا بسقوط بعض الزخات منها على مبنى البرلمان" في عاصمة البلاد.

وأضاف المكتب، أن ارتفاع الثلوج تجاوز مترا في عدد من المناطق، وأن من المرجح استمرار الطقس البارد لعدة أيام.

وغمرت وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لمدن ومعالم تغطيها الثلوج، في أنحاء ولايات نيوساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية وتسمانيا، حيث هرع السكان لتصوير التساقط المفاجئ للثلوج في أوائل الربيع.

Snow at Blue Mountains - Echo Point / Three Sisters started shortly after 7:30 :) pic.twitter.com/ZdXil6PPaz

— fly me to the star ✨ (@fourfries) August 21, 2020

#Snow has made for some beautiful scenes at #MtMacedon this morning.



❄️ These wintry conditions are set to hang around for #Vic and #NSW all weekend.



Is there more snow on the way for you? You can find out by using https://t.co/CX9zhCmju3.



pic.twitter.com/gmuicINPyM

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) August 21, 2020

This entire country is a lie #Australia #snow pic.twitter.com/QtgWtXdSQg

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) August 22, 2020

Come to Australia they said.



It will be warmer than Canada they said.



Not even close to the snow fields and just pulled someone’s car from a ditch lol.



❄️🇦🇺 pic.twitter.com/1o9sERoinY

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) August 22, 2020

