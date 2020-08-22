متطرقا للحشد الشعبي.. العيداني يتحدث عن اجراءات صارمة ضد حاملي الاسلحة دون ترخيص

2020/08/22 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، السبت، عن الاجراءات المتخذة بحق من يحمل السلاح دون ترخيص من قبل وزارة الداخلية، مؤكدا ان أسلحة الحشد الشعبي تابعة للدولة.

وقال العيداني، في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 آب 2020)، إن "القوات الأمنية ستعتقل أي شخص يحمل سلاحا غير مرخص من قبل وزارة الداخلية، فضلا عن مصادرة ذلك السلاح".

وأضاف محافظ البصرة، أن "وزير الداخلية في زيارته الأخيرة قبل يومين إلى البصرة أبلغ القوات الامنية بصراحة ووضوح، بمنع حمل أي سلاح غير مرخص من قبل الوزارة".

وأشار العيداني، إلى أن "المفارز الأمنية انتشرت الآن ولن نسمح باي تقصير، سواء من ضابط أو منتسب، بالتهاون مع من يحمل السلاح دون رخصة قانونية"، مؤكدا أن "الجهات الأمنية ستتحمل المسؤولية القانونية تجاه هذا الأمر، لا سيما وأن التوجيه صادر بشكل واضح من قبل وزير الداخلية".

وحول سلاح الحشد، قال محافظ البصرة: "سلاح الحشد الشعبي سلاح تابع للدولة، أما الأسلحة الأخرى غير المرخصة من الداخلية فهي غير مسموح بها".

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