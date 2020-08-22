 الكاظمي يصل محافظة البصرة

2020/08/22 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مساء السبت، الى محافظة البصرة في زيارة مفاجأة.وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء ان الزيارة التي جاءت بعد ساعات قليلة من وصول الكاظمي الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف الى الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا.ويرافق رئيس […]

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