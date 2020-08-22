صور.. الكاظمي يصل إلى محافظة البصرة

2020/08/22 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، إلى محافظة البصرة، وذلك عقب حوادث الاغتيالات التي طالت نشطاء مؤخراً. ونشر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صوراً اطلع عليها "ناس"، (22 آب 2020)، تبين جانباً لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدداً من القادة الأمنيين في البصرة فور وصوله مطار البصرة الدولي.

وتوجه الكاظمي إلى محافظة البصرة على رأس وفد أمني كبير.

وقال مراسل "ناس" في البصرة إن "الكاظمي وفور وصوله من العاصمة الاميركية واشنطن إلى بغداد، توجه إلى محافظة البصرة".

وأضاف إن "وفداً كبيراً يضم قادة أمنيين بارزين يرافق الكاظمي في زيارته وسيعقد من هناك اجتماع مجلس الأمن الوطني".

وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، حيث أقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.

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