علماء يستعدون لاكتشاف كيفية انتقال كورونا.. تجربة بمشاركة 1500 متطوع بحفل موسيقي مغلق

2020/08/22 | 22:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ضمن الجهود العالمية لاكتشاف المزيد من المعلومات حول كيفية انتقال عدوى كورونا والتي مازالت غير معروفة بشكل كامل، راقب علماء حفلا موسيقيا بمكان مغلق في المانيا بحضور نحو 1500 متطوعا مجهزين بكمامات ومطهرات الأيدي وأدوات تتبع.

وضمن ما يسمى دراسة “ريستارت 19″، يرغب باحثون من المركز الطبي الجامعي في مدينة هاله في معرفة كيف يمكن تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بأمان دون تعريض السكان للخطر.

وتسلم المتطوعون كمامات من النوع الذي يستخدم عادة في المستشفيات وزجاجات من مطهر اليدين فلورسنت، في حفل موسيقي للمغني ومؤلف الأغاني الألماني تيم بيندزكو، في ساحة داخلية بمدينة لايبزيغ.

وقال شتيفان موريتس قائد فريق البحث في مؤتمر صحفي بعد الحفل الموسيقي: “أنا راض للغاية عن الانضباط الذي أبداه المشاركون..



لقد فوجئت بمدى انضباط الجميع في وضع الكمامات”.

وأضاف: “من المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسة، التي تمولها ولايتا ساكسونيا وساكسونيا أنهالت، خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع”.

وجرى تزويد المشاركين أيضا بأدوات تتبع الاتصال للمساعدة في تتبع المسافة بين رواد الحفل الموسيقي ولتحديد أي أجزاء من الساحة، مثل قاعات المدخل والمدرجات، التي قد يتجمع فيها الناس معا بشكل متقارب.

وطلب الباحثون من المشاركين تطهير أيديهم بانتظام باستخدام مطهر الفلورسنت حتى يتمكن العلماء، بمساعدة الضوء فوق البنفسجي، من معرفة الأسطح التي يتم ملامستها بشكل متكرر وتشكل خطرا لانتشار الفيروس.

المصدر: رويترز

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