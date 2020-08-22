بالصور.. مرقد شهيد المحراب يمكن المصابين بكورونا من حضور مجلس حسيني

2020/08/22 | 22:43 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد::الفرات نيوز} مكن مرقد شهيد المحراب في النجف الاشرف، السبت، المصابين بفايروس كورونا والراقدين بمركز العزل الصحي في مجمع شهيد المحراب (قدس سره) من حضور مجلس عزاء حسيني.





والتزاماً بتوجيهات المرجعية العليا وارشادات الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا، خصص للمصابين بكورونا شاشة ومكان لحضور المجلس الحسيني الذي يقام في مرقد شهيد المحراب.

وتشهد المجالس الحسينية مع حلول شهر محرم الحرام وتجدد ذكرى فاجعة أستشهاد الامام الحسين واهل بيته الاطهار (عليهم السلام) احياء مجالس العزاء الحسيني مع مراعاة الالتزام بالشروط الصحية التي اوصت بها المرجعية الدينية العليا، ووزارة الصحة.

وفاء الفتلاوي

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