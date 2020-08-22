2020/08/22 | 22:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ الحدودية / منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار من ضبط عجلة محملة بمنظفات سائلة بوزن إجمالي (42 طناً) أردني المنشأ مخالفة لقانون حماية المنتج المحلي والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.





واضافت الهيأة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي تمكنت من ضبط العجلة وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن ماتم ذكره في المعاملة البضاعة تتكون من (27 طناً) معطر أرضيات وكذلك (15 طناً) سائل جلي ولكن الواقع الفعلي للحمولة هو عملية عكس الارقام لتقليل مادة سائل الجلي للتهرب من دفع الرسوم الكمركية بنسبة 30٪ لان المادة تخضع لقانون حماية المنتج المحلي، مما سبب هدرٱ بالمال العام".

وبينت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك طريبيل لغرض عرضها أمام القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة".

محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط بضاعة مخالفة لحماية المنتج والتلاعب بكمياتها في منفذ طريبيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط بضاعة مخالفة لحماية المنتج والتلاعب بكمياتها في منفذ طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).