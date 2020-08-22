سقوط قذيفتي هاون وسط خانقين في ديالى

2020/08/22 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / تعرض قضاء خانقين في محافظة ديالى الى هجوم بقذائف الهاون مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قذيفتي هاون اطلقتا من مكان مجهول ، سقطتا قرب جسر خانقين شمال شرق بعقوبة ، دون وقوع اصابات بشرية " .واضاف :" ان مفارز امنية شرعت بعملية تمشيط واسعة في محيط موقع الحادث "./انتهى

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