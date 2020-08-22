مصدر في وزارة الدفاع : القوات الامريكية تبدأ غدا انسحابا من قاعدة التاجي شمالي بغداد

2020/08/22 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

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اصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة داخل ساحة الحبوبي في الناصرية

بغداد / نينا / اصيب شخصان بانفجار عبوة ناسفة داخل ساحة الحبوبي في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان عبوة ناسفة ، كانت موضوعة بدراجة نارية ، انفجرت خلف احد الخيم داخل ساحة الحبوبي ، ما ادى الى اصابة شخصين

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