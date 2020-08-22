الحلبوسي والمالكي يؤكدان على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات

2020/08/22 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، اليوم السبت، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، على “ضرورة أن تمارس الحكومة دورها في بسط الأمن والاستقرار، واستعادة هيبة الدولة، وحفظ حرية التعبير في عموم البلاد، وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات”.

وتابع، “كما ناقش اللقاء أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وحث القوى السياسية على النظر في التشريعات التي تمسُّ مصلحة المواطن، وكذلك الإسراع في حسم موضوعة الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه مجلس النواب”.

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