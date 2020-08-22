الانتر يقدم عرضا رسميا لضم ميسي الى صفوف الفريق الايطالي

2020/08/22 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يواصل فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، سعيه للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر لديه خطة واضحة لضم ميسي، هذا الصيف، مشيرة إلى أن القوة الاقتصادية الضخمة لملاك إنتر الصينيين، تعني أن مهمة شراء النجم الأرجنتيني ليست مستحيلة، إلا أن العملية لا تزال معقدة.

وكشفت أن خطة إنتر ميلان تكمن في تقديم عرض لبرشلونة لا يمكن رفضه بقيمة 300 مليون يورو، عن طريق استقطاب رعاة مرموقين وأقوياء من مختلف القطاعات، لتمويل التكلفة الكبيرة للصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أنه يجب الحصول أولا على موافقة الحكومة الصينية، لأن صورة ميسي لن تتعلق بإنتر ميلان فقط، لكن أيضا بالدولة الآسيوية التي ستستغل البرغوث في الترويج لها.

وأضافت أن الحصول على الموافقة يجعل صفقة ميسي مسألة دولة في الصين، ما يمنحها أهمية كبيرة حتى تصل لمرحلة الحسم.

وتابعت: "سيتم استغلال ميسي أيضا في الاستثمار التلفزيوني في الصين، ما يجعل الصفقة مربحة لإنتر ميلان على المدى البعيد".

وختمت: "إنتر سيعمل أيضا على احترام قانون اللعب المالي النظيف، حيث سيراجع النادي الأمر مع الاتحاد الأوروبي أولا، لذا فإن الصفقة معقدة".

وبدورها، نقلت شبكة "ESPN" العالمية عن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة، أنهم لا يمانعون رحيل ميسي عن "كامب نو"، في حال الحصول على عرض مناسب.

بينما قالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، نقلا عن "BBC Sport"، في وقت سابق، إن رئيس نادي برشلونة بارتوميو، يفكر في السماح للنجم الأرجنتيني بالرحيل عن النادي.

وكان ليونيل ميسي (33 عاما)، قد أبلغ الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، خلال اجتماعهما، مساء الخميس الماضي، قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، وألا يكون جزءا من خطته للمستقبل، وذلك وفقا لإذاعة "RAC1".

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