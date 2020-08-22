2020/08/22 | 23:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات تجتمع مع الاتحادات الفرعية بعد غد الاثنين في مقر اتحاد الكرة للتباحث بمصير وآلية دوري الدرجة الأولى

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