"ناسا" تكشف عما سيحدث في الفضاء قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

2020/08/22 | 23:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] كشفت وكالة "ناسا" الفضائية، اليوم السبت، عن وقوع حدث في الفضاء قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

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