2020/08/22 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: وجودنا في البصرة لأمر استثنائي مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها المركز الخبري الوطني.

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