الكاظمي : جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب اهل البصرة

2020/08/22 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب اهل البصرة ، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين "./ انتهى2

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