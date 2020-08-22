الشابنـدر يدعو القيادات المسؤولة الى اجتماع وطنيٍ طارئ لأخراج العراق من أزمته الراهنـة

2020/08/22 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا السياسي المستقل عزة الشابنـدر القيادات المسؤولة الى اجتماع وطني طارئ لاخراج العراق من ازمته الراهنـة .وقال الشابندر في تغريدة على / تويتر / :" ‏كما توقعنا ، و نتيجة لانغماس اغلب القيادات النافذة في مشروع تقاسم السلطة و الفساد ، فان ( الفتنة ) قد بانت معالمها و قد لا يسلم من نيرانها احد " .ودعا الى اجتماع وطني طارئ على مستوى القيادات المسؤولة للخروج بقرار توافقي تاريخي حاسم ، من اجل انقاذ البلاد من تداعيات لا تحمد عقباها ./انتهى3

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