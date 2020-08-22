اصابة موطن بنيران مسلحين وسط البصرة بسبب نزاع عشائري قديم

2020/08/22 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اصيب مواطن باطلاق نار وسط البصرة بسبب نزاع عشائري قديم .وذكر مصدر امني : "ان مسلحين اطلقا النار على مواطن قرب ساحة سعد وسط البصرة ، بسبب نزاع عشائري قديم ، ما ادى الى اصابته بجروح "./انتهى

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