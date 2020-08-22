2020/08/22 | 23:19 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدرب المساعد لفريق كرة نادي الشرطة يتخلف عن الذهاب لمعسكر القاهرة بسبب خلافات مالية مع الادارة

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