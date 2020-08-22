استهداف منزل احد المخاتير في ناحية عكيكة برمانة يدوية

2020/08/22 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم السبت ، عن استهداف منزل مواطن يعمل مختارا في ناحية العكيكة جنوب شرق محافظة ذي قار برمانة يدوية .وذكر المصدر ان ” منزل مواطن يعمل مختارا في ناحية العكيكة تعرض ، فجر اليوم السبت ، الى استهداف برمانة يدوية ، دون معرفة الجهة او دوافع الاستهداف “.[…]

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