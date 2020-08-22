بومبيو إلى إسرائيل والإمارات لبحث اتفاق السلام وإيران

2020/08/22 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أو جنسيتهما، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

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