مصدران: بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث السلام وإيران والصين

2020/08/22 | 23:23 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث للصحفيين في نيويورك بعد اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 20 أغسطس آب 2020.تصوير: مايك سيجار - رويترز.القدس (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل يوم الإثنين ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أو جنسيتهما أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.وأعلنت إسرائيل والإمارات في وقت سابق هذا الشهر أنهما ستعملان على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإقامة علاقة جديدة على نطاق واسع.وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.ويعزز الاتفاق أيضا من المعارضة لإيران التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط الذي تعصف به الصراعات.وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن من المتوقع أن يزور جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، إسرائيل والإمارات في أوائل سبتمبر أيلول وقد يتوقف في دول أخرى أيضا.وأضاف المسؤول أن آفي بيركوفيتش مبعوث ترامب للشرق الأوسط سيرافق كوشنر خلال الزيارة.وقال المسؤول إن كوشنر وبيركوفيتش سيتوجهان بالشكر لإسرائيل والإمارات على إنجاز الاتفاق.إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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