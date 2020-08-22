الكاظمي يوجه رسالة من البصرة لاصحاب السلاح المنفلت

2020/08/22 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي: اخاطب اصحاب السلاح المنفلت (لحظات العقاب قريبة، والقتلة سيكونون بيد العدالة قريباً جداً)

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