نائب يقترح حلا لانهاء ملف اغتيالات المتظاهرين

2020/08/22 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال النائب المستقيل عن ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، السبت، ان عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين تسبب بالفوضى والاقتتال الداخلي التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن .





وكتب السوداني في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (22 آب 2020):"عدم الكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات والخطف والحد منها أثار سخطا شعبيا، إستغلته الأجندات التخريبية، عبر دعوة علنية لتسليح المتظاهرين، ما يعني مزيدا من الفوضى والاقتتال الداخلي، وهذا سيناريو ما بعد داعش".





واختتم السوداني بالقول: لاحل إلابفرض القانون بقوة الدولة".

عدم الكشف عن مرتكبي #جرائم_الاغتيالات_والخطف والحدّ منها أثار سخطاً شعبياً إستغلته الأجندات التخريبية عبر دعوةٍ علنيةٍ لتسليح المتظاهرين ما يعني مزيدا من الفوضى والاقتتال الداخلي وهذا سيناريو ما بعد داعش.



#لاحلّ_إلابفرض_القانون بقوة الدولة.

— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) August 22, 2020

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