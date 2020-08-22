الاعلام الرسمي: ما قاله ترمب على لسان الكاظمي (عار عن الصحة)

2020/08/22 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى مصدر من الوفد العراقي الزائر لواشنطن، السبت، تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قدم شكره للأخير لهزيمته داعش في العراق.

وقال المصدر في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 آب 2020)، إن "حديث الرئيس الأميركي، حول قيام رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشكره لهزيمته عصابات داعش بالعراق بعدما كانت فترة حكم الرئيس أوباما بمثابة كارثة، عار عن الصحة".

وأضاف، أن "الكاظمي كان شجاعا وصريحا خلال اجتماعه مع ترمب، حيث أكد للإخير بأنه يرفض أن يكون العراق منطلقا لأي عمل يستهدف إيران أو تركيا أو أي من دول الجوار".

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