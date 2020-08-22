مثقف ثوري رغم أنّه مهرّب بشر - نادية خلوف

2020/08/22 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف التّنمّر الثوريهل أنت مثقف؟ كلمة مثقف لا تعني أنك متعلم ،فطالما سخر " المثقفون" من المتعلّمين.



تعني كلمة مثقف أن تكون شيوعياً أو بعثياً ، أو ناصرياً ، أو غير ذلك.



عندما كنت في اليونان ، وكنت قد هربت من بيت المهرّب، بعد أن أخبرت مهرّباً إيزيدياً من عفرين ، ذهبنا وجلسنا معاً بعد منتصف الليل ، شربنا الشاي، كان أمامنا مقهى عليه صورة أوجلان مضاءة ، أتى صاحب المحل ، وجلس معنا إلى الطاولة ، ......





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