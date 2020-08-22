لعبة ترامب الخطرة بالنار في الشرق الأوسط - عادل حبه

2020/08/22 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بيان مشترك بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيليصحيفة "نامه مردم" اسان حال حزب توده ايرانترجمة عادل حبه أدانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحزب الشيوعي الإسرائيلي الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.لقد أصبح واضحاً إن الرئيس دونالد ترامب، منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها ال ......





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