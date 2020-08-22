تأملات حول الخوف والموت - عائشة التاج

2020/08/22 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_التاج تأملات : نولد على الفطرة ، ونعيش الخمس سنوات الأولى مغمورين بالبراءة والفرح ، نضحك ونبتسم للكل ، لا نعرف الخطر ولا الكراهية ولا ....وبالتالي لا نخاف او لا نخاف الا قليلا .....ونحن نكبر ، يشحنون وجداننا وادمغتنا بالخوف من اخطار محتملة ،بعضها حقيقي وبعضها مفترض وتستمر عملية الشحن.



بموازاة التنشئة الاجتماعية يشحنون أدمغتنا.



بمفاهيم حول الهوية والوطن والدين ، حول الآخر.



بمستو ......





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