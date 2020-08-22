2020/08/22 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#عائشة_التاج تأملات : نولد على الفطرة ، ونعيش الخمس سنوات الأولى مغمورين بالبراءة والفرح ، نضحك ونبتسم للكل ، لا نعرف الخطر ولا الكراهية ولا ....وبالتالي لا نخاف او لا نخاف الا قليلا .....ونحن نكبر ، يشحنون وجداننا وادمغتنا بالخوف من اخطار محتملة ،بعضها حقيقي وبعضها مفترض وتستمر عملية الشحن.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات حول الخوف والموت - عائشة التاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عائشة_التاج تأملات : نولد على الفطرة ، ونعيش الخمس سنوات الأولى مغمورين بالبراءة والفرح ، نضحك ونبتسم للكل ، لا نعرف الخطر ولا الكراهية ولا ....وبالتالي لا نخاف او لا نخاف الا قليلا .....ونحن نكبر ، يشحنون وجداننا وادمغتنا بالخوف من اخطار محتملة ،بعضها حقيقي وبعضها مفترض وتستمر عملية الشحن.
بموازاة التنشئة الاجتماعية يشحنون أدمغتنا.
بمفاهيم حول الهوية والوطن والدين ، حول الآخر.
بمستو ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات حول الخوف والموت - عائشة التاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأملات حول الخوف والموت - عائشة التاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).