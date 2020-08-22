الكاظمي مخاطبا القيادات الامنية في البصرة: لم نرَ عملا يوازي خطورة جرائم الاغتيال

2020/08/22 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/نريمان المالكي/..أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رفض أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.وقال الكاظمي عند اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة ان وجوده في المحافظة يأتي “لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها”.وأشار الى أن “جماعات خارجة عن القانون” […]

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