عين التمر بدون ماء منذ أربعة  أيام

2020/08/22 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..حمل قائمقام قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء ، مساء السبت ، مديرية ماء كربلاء شحة انقطاع الماء في القضاء للأربعة أيام متتالية .وذكر رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) شهد القضاء، انقطاع مياه الشرب لعدة أيام ،محملا مديرية ماء المحافظة مسؤولية […]

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