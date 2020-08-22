الكاظمي يزور عائلة الشهيدة ريهام يعقوب في البصرة

2020/08/22 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عائلة الشهيدة ريهام يعقوب في البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، زار عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة".

يشار الى ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد وصل مساء اليوم السبت، الى محافظة البصرة وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية في مقر قيادة المحافظة.

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