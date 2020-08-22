2020/08/22 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن نتائج عملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبإشراف مباشر من نائب قائد العمليات المشتركة وهيئة الركن ومقر قيادة بغداد والاستخبارات تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة ليلة أمس السبت ادت الى مقتل الارهابي اكرم شهاب احمد حريش الشاوي المسؤول العسكري لقاطع شمال بغداد والطارمية والارهابي نور الدين علي اسماعيل المشهداني امر مفارز البو فراس والخان القديم وقتل اخرين يتم العمل للتعرف عليهم بالاضافة الى جرح اخرين منهم تتم عملية ملاحقتهم".واضافت القيادة ان "العملية جاءت بعد جهد استخباري كبير لفترة تجاوزت ٦٠ يوما لمتابعة الخلايا والمجاميع الارهابية في شمال بغداد ومنطقة الطارمية وبعض المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ استهداف الشهيد علي الخزرجي امر لواء ٥٩ والضباط والمراتب الآخرين من قبل استخبارات قيادة عمليات بغداد بالتعاون مع اهالي الطارمية".واشارت الى ان "القوة التي توجهت الى المكان بعد تنفيذ الضربة من الفرقة السادسة وعناصر الاستخبارات لتفتيش المكان عثرت على ١٢ موبايل خاص بالارهابيين يجري التعامل معها وتجهيزات عسكرية مختلفة بالاضافة الى احزمة ناسفة وبقايا لمنظومة كاميرات حديثة مربوطة مع الهواتف".

وتابعت ان "العمل الاستخباري مستمر لمتابعة باقي الخلايا الارهابية لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن نتائج عملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن نتائج عملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).