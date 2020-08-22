الكاظمي من واشنطن الى البصرة ويصدر قرارات حازمة.. أهم احداث اليوم في خبر واحد

2020/08/22 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} اختتم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية، وعاد الى العراق ليحط في محافظة البصرة من اجل الاطلاع على التدهور الامني الاخير في المحافظة.





أدناه أهم الأخبار لهذا اليوم:

رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم لرئيس البرلمان محمد لحلبوسي: تحالف عراقيون يدعم الدولة وابوابه مفتوحة للجميع (التفاصيل)

السيد عمار الحكيم مغرداً: العلاقة بين عاشوراء والعراق مستقبلية (التفاصيل)

الكاظمي لرئيسة البرلمان الامريكي نانسي بيلوسي: العراق دولة ذات سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ (التفاصيل)

مسؤول أمريكي رفيع يعلن تأييده لجهود حكومة الكاظمي في تحقيق الاستقرار (التفاصيل)

الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن (التفاصيل)

مكتبه: الكاظمي يصل البصرة للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة (التفاصيل)

الكاظمي: نرفض كل أشكال التدخل السياسي بالعمل الأمني ولا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية (التفاصيل)

الكاظمي: يزور عائلة ريهام يعقوب في البصرة (التفاصيل)

العراق يسجل انخفاضاً نسبياً باعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا (التفاصيل)

هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف رتل عسكري للقوات الأمريكيه في الغزالية (التفاصيل)

القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا الى العراق (التفاصيل)

القبض على احد مسؤولي الخلايا النائمة لداعش بنينوى (التفاصيل)

سقوط قنبرتي هاون قرب جسر خانقين (التفاصيل)

الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يبحثان استعادة هيبة الدولة وحفظ حرية التعبير (التفاصيل)

الحلبوسي لمستشار الامن الوطني قاسم لاعرجي: امن المواطن لايتحقق الا بثلاثة شروط (التفاصيل)

الخدمات النيابية تكشف لـ{الفرات نيوز} تفاصيل تسمية امينا جديدا لبغداد (التفاصيل)

المرور: قرار الفردي والزوجي بيد هذه الجهة (التفاصيل)

المرور تصدر قرارات بشأن هذه المركبات وحجز وعقوبات بانتظار المخالفين (التفاصيل)

المرورلـ{الفرات نيوز} اعطينا فرصة لتسجيل المركبات رغم الجائحة (التفاصيل)

الهجرة النيابية: توزيع 1600 وحدة سكنية بين الفقراء مطلع العام المقبل (التفاصيل)

البيشمركة تكشف حقيقة التنسيق المشترك مع الجيش لحماية المناطق المتنازع عليها (التفاصيل)

اجتماعات امنية مكثفة في كربلاء استعداداً لزيارة العاشر من محرم الحرام (التفاصيل)

بالصور..



مرقد شهيد المحراب يمكن المصابين بكورونا من حضور مجلس حسيني (التفاصيل)

وزير التخطيط خالد بتال يكشف عن قانون يعالج العشوائيات في عموم العراق وتأجيل التعداد السكاني (التفاصيل)

اعلان موعد نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين هذا الاسبوع (التفاصيل)

إستعداداً للإمتحانات الوزارية..



التربية تبث دروساً مكثفة عبر التلفزيون التربوي (التفاصيل)

وزير التربية علي حميد يوجه بإستكمال إجراءات المحاضرين (التفاصيل)

لمنعهم الطلبة من اداء الامتحان..



وزير التعليم نبيل كاظم يتوعد الجامعات الأهلية (التفاصيل)

التطبيعية تعطي الضوء الأخضر للاندية للتدريب (التفاصيل)

اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم:

أشياء من الخطر وضعها بالقرب من الهاتف (التفاصيل).

محمد المرسومي

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