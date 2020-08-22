الكاظمي يزور عائلة ريهام يعقوب في البصرة

2020/08/22 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مساء السبت، عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة.





وجاء في البيان الحكومي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الكاظمي يزور عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة".

ووصل الكاظمي، مساء السبت، الى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد الكاظمي فور وصوله الى محافظة البصرة اجتماعاً امنياً موسعاً ضم كل من وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع والقادة الامنيين في المحافظة.

وفاء الفتلاوي

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