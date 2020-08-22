مكتب محافظ البصرة ينفي اقالته بامر من الكاظمي

2020/08/22 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / نفى المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ البصرة اسعد العيداني ماتداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن اقالة المحافظ من منصبه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته للبصرة،" مؤكدا :" ان هذه الصفحات مدعومة من قبل بعض الجهات التي لا تريد الاستقرار في محافظة البصرة ".واوضح المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه :" ان هذه المنشورات مزورة وعارية عن الصحة ، كون اغلب الصفحات التي نشرتها تعمل ضمن مسلسل خلق الفوضى في محافظة البصرة".وحذر من هذه الصفحات ، ووصفها بانها تريد خلق الفوضى بين ابناء البصرة ، مؤكدا ضرورة اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية ، وليس الاعتماد على الصفحات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل الى البصرة مساء اليوم ، وعقد فور وصوله اجتماعا امنيا في مقر قيادة العمليات لمناقشة الملف الامني وتداعياته والاحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا./انتهى

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