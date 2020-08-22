خلال لقائه الاعرجي..العامري : لا استقرار بدون امن

2020/08/22 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / التقى مستشار الامن الوطني، قاسم الاعرجي، رئيس تحالف / الفتح / هادي العامري.واعرب العامري، حسب بيان للمستشارية، عن دعمه الكامل لمستشارية الامن الوطني، وعلى رأسها مستشار الامن الوطني، مؤكدا انه :" لا استقرار دون امن، لأن الامن هو الاساس"، مبينا ان من اولويات اهتمامه هو امن المواطن والبلد .وقال :" ان مستشارية الامن الوطني هي العقل المفكر والمبرمج لخلق الامن، وعلينا ان نضع اولوية للمستشارية، ونحن داعمون لها، وعلينا الحفاظ على الاجهزة الامنية والمواطنين على حد سواء ".من جانبه اكد الاعرجي :" ان العراق اليوم بحاجة الى تكاتف الجميع، والوقوف صفاً واحداً لتحقيق الاستقرار المنشود، ومايتطلع اليه الشعب العراقي"./انتهى3

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