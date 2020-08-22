الكاظمي يزور عائلة الشهيدة ريهام يعقوب في البصرة

2020/08/22 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عائلة الشهيدة ريهام يعقوب في البصرة.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان مقتضب، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي زار عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة".

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