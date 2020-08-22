التعليم تتخذ قرارا بشأن العام المقبل.. وتوضح سبب تعطيل التعييينات

2020/08/22 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

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طلاب من كلية الطب في جامعة البصرة 2010

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منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، دمج التعليم للعام الدراسي المقبل، مبينة، انها لا تمتلك خيارا آخرا سوى الذهاب نحو التعليم الإلكتروني بسبب ما تمر به البلاد والعالم من ظروف جائحة كورونا، كاشفة سبب تعطيل تعيين حملة الشهادات العليا وأوائل الكليات.

وقال عبدالصاحب، في لقاء متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 آب 2020)، إن "جائحة كورونا فرضت على وزارة التعليم العالي تحول التعليم إلى الإلكتروني"، لافتا إلى أن "الوزارة اتخذت قرارا للعام المقبل بدمج التعليم".

وأضاف، أن "الوزارة لا تمتلك خيارا آخرا سوى الذهاب نحو التعليم الإلكتروني بسبب ما تمر به البلاد والعالم من ظروف جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "الأساتذة دخلوا دورات خاصة لإدارة المنصات الإلكترونية، وتحملوا عبء التعليم الإلكتروني".

وبشأن ملف التعيينات علق عبد الصاحب قائلا: إن "الحكومة مهمتة بملف تعيين حملة الشهادات العليا"، مبينا أن "عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020 عطل تعيين حملة الشهادات العليا"، متابعا، أنه "لا يمكن تعيين أوائل الكليات إلا عبر حركة الملاك".

وفيما يخص الأجور الدراسية، أكد عبدالصاحب أن "الوزارة لن تسمح بعدم تنفيذ قرار خفض الأجور الدراسية لجميع الجامعات الحكومية والأهلية منها"، موضحا أن "الوزارة وجهت جميع الجامعات الأهلية بتخفيض الأجور الدراسية".

وبين أن "بعض الجامعات الحكومية وصل تخفيض الأجور الدراسية فيها إلى 60%"، مؤكدا أن "الوزارة ستحاسب الجامعات الأهلية التي منعت الطلبة من أداء الامتحانات بسبب الأجور الدراسية".

وزاد أنه "تم تخفيض جميع الأجور الدراسية للعام الدراسي المقبل".

وبشأن أجور أساتذة الدراسات العليا، أكد عبدالصاحب أنه "سيتم إعادة النظر بأجور أساتذة الدراسات العليا".

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