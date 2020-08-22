الكاظمي غاضبا من مسؤولي البصرة: هذا ماعليكم فعله بأسرع وقت

2020/08/22 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

لوح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بإقالة اي مسؤول يتهاون ويخفق بعمله في محافظة البصرة، وخاصة قادة الأمن منهم على خلفية موجة الاغتيالات الأخيرة، بحق الناشطين، داعيا إياهم للكشف عن المجرمين بأسرع وقت.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه (22 اب 2020)،ان "وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها".

وأضاف أن "جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين"، مخاطبا قادة الأمن بالقول، "يجب أن تعملوا بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة".

وأشار الكاظمي إلى أن "السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر".

وأردف، "علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة".

ونوه إلى أن "الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه".

ولوح الكاظمي بإقالة قادة الأمن ممن لا يقومون بمهامهم على أكمل وجه قائلا، "لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق.



من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية".

وأضاف، "لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة"، مخاطبا قادة الأمن في البصرة، "انتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".

كما أبدى رفضه لأي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.

وخاطب الكاظمي المتظاهرين، بأن "يعطوا فرصة لتأسيس انتخابات وإيجاد تغيير عبر اصوات ابناء البصرة"، مؤكدا ان مطالبات اهالي البصرة بأجراء انتخابات مبكرة ستتحقق.

وشدد الكاظمي، ان "هذه الحكومة جديدة تعمل لتأسيس مقومات عودة الامن ومنع الجريمة"، لافتا إلى "اننا نحتاج فرصة لبناء دولة، لكن يعيقنا السلاح المنفلت والعصابات والمجرمين".

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي بمحافظة البصرة.

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