الحكيم والحلبوسي يؤكدان اهمية اجراء الانتخابات المبكرة في اجواء بعيدة عن السلاح والمال والتسقيط السياسي

2020/08/23 | 00:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، على ضرورة اجراء الانتخابات بعيداً عن السلاح والمال والتسقيط.

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