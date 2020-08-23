مقتل واصابة عدد من الارهابيين بعملية امنية شمالي بغداد

2020/08/23 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل واصابة ارهابيين بعملية امنية شمالي بغداد.وذكر بيان للقيادة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تم بعملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي ، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ت، نفيذ ضربة جوية ناجحة ليلة السبت ادت الى مقتل كل من : المسؤول العسكري لقاطع شمال بغداد الارهابي اكرم شهاب احمد حريش الشاوي ، والطارمية وامر مفارز البو فراس والخان القديم الارهابي نور الدين علي اسماعيل المشهداني ، وقتل اخرين يتم العمل للتعرف عليهم بالاضافة الى جرح اخرين منهم تتم عملية ملاحقتهم".واضاف ان : العملية جاءت بعد جهد استخباري كبير لفترة تجاوزت 60 يوما لمتابعة الخلايا والمجاميع الارهابية في شمال بغداد ومنطقة الطارمية وبعض المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ استهداف الشهيد علي الخزرجي امر اللواء59 والضباط والمراتب الآخرين من قبل استخبارات قيادة عمليات بغداد بالتعاون مع اهالي الطارمية.واوضح البيان ان : القوة التي توجهت الى المكان بعد تنفيذ الضربة من الفرقة السادسة وعناصر الاستخبارات لتفتيش المكان عثرت على ١٢ جهاز هاتف نقال خاصة بالارهابيين ، يجري التعامل معها ، وتجهيزات عسكرية مختلفة ، بالاضافة الى احزمة ناسفة وبقايا لمنظومة كاميرات حديثة مربوطة مع الهواتف، مشيرا الى ان : العمل الاستخباري مستمر لمتابعة باقي الخلايا الارهابية لينالوا جزاءهم العادل./انتهى3

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