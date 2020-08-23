وزير الدفاع الايراني: علاقات التعاون العسكري بين ايران وروسيا ايجابية ومتنامية تماما

2020/08/23 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وصف وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، علاقات التعاون العسكري بين بلاده وروسيا بانها ايجابية ومتنامية تماما.



وقال حاتمي في تصريح صحفي اليوم السبت بعد وصوله الى موسكو على رأس وفد عسكري:" ان علاقات التعاون العسكري بين ايران وروسيا ايجابية ومتنامية تماما وكانت لنا محطات مهمة من التعاون بين البلدين ".واضاف:" ان احد امثلة ذلك هو المناورات المشتركة التي جرت شمال المحيط الهندي وبحر عمان بين الدول الثلاث ايران وروسيا والصين ".وتابع الوزيرالايراني:" بطبيعة الحال فانه وبسبب ازمة كورونا تاثر التعاون بين ايران وروسيا الى حد ما ، الا ان تقييمي الاجمالي هو ان علاقات التعاون بين البلدين ايجابية ومتنامية ".وحول برنامج زيارته الى موسكو، اوضح بانه سيشارك في الملتقى والمعرض العسكري للتعرف على احدث المنجزات الدفاعية، وسيبحث مع المسؤولين الروس بشان القضايا الاقليمية والثنائية والتعاون العسكري ".وبشان التعاون الاقليمي والارتقاء بالتعاون العسكري بين البلدين قال:" نحن (ايران وروسيا) في ظروف جيدة من حيث التكنولوجيا والتقدم العسكري، وسيتم خلال الزيارة البحث في التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة ".وكان وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، قدوصل على رأس وفد عسكري إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو"./انتهى2

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