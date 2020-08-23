الكاظمي : جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب اهل البصرة.. ولا مكان للخائفين في الاجهزة الامنية / موسع

2020/08/23 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب اهل البصرة ، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين ".وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات الامنية والعسكرية في البصرة بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية امر غير مقبول ، ويجب ان يكون هناك عمل استباقي".واضاف رئيس الوزراء :" ان الاخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الاخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون ازاءه "، مشددا على انه :" لا مكان للخائفين داخل الاجهزة الامنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من اجل العراق "وتابع ، مخاطبا الحاضرين :" ان وجودنا في البصرة لامر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالاخفاقات في حماية امنها .



و يجب ان تعملوا بكل الامكانيات لتوفير الامن لاهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة ".ومضى قائلا :" علينا استعادة ثقة المواطنين بالاجهزة الامنية، وانا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الامنيون ورؤساء الاجهزة الامنية لدعم القوات الامنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من اجل استتباب الامن في المحافظة " .



واوضح الكاظمي :" ان من يخطئ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية ,ولا اقبل باي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب ان يكون درسا وعبرة .



وانتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين باسرع وقت ،ونرفض اي شكل من اشكال التدخلات السياسية في العمل الامني"./انتهى2

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