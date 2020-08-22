كويكب في طريقه نحو الأرض قبل الانتخابات الأميركية بيوم واحد

2020/08/23 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن الكويكب المسمى بـ "2018VP1"، سيقترب من الأرض في يوم 2 نوفمبر القادم، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية بيوم.

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