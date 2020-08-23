’نهاية أزمة’: ’حجي حميد’ يعتذر لزعيم السعدون ويتوعّد ’الطرف الثالث’ في تسجيل صوتي

2020/08/23 | 00:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم حميد الخفاجي، والملقب "حجي حميد" اعتذاره لشيخ قبيلة السعدون، محمد ناصر السعدون، بعد سلسلة فيديوات توعّد فيها باطلاق معركة مفتوحة، وطلب مساعدة عدد من الأطراف من بينهم الحشد الشعبي و ’مرشد الثورة الإيرانية’ علي خامنئي.



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وقال "حجي حميد" في تبرير تهديداته السابقة، إنه ربما تعرّض للخداع من قِبل طرف ثالث تسبب بهذه الفتنة، متوعداً هذا الطرف بالمحاسبة.

وفي التفاصيل، فإن الخفاجي، كان قد توعّد بمعركة مفتوحة ضد عشيرة السعدون، إثر خلاف على قضية جنائية، إلا أن العشيرتين عقدا صلحاً بوساطة قائد عمليات البصرة، وشخصيات عشائرية وازنة.

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غير أن الخفاجي ظهر في مشهد مصور لاحق، مؤكداً أنه ليس معنياً بهذا الصلح، وطالب زعيم ’الثورة الإسلامية’ علي خامنئي والحشد الشعبي و"فصائل المقاومة" والقيادي في كتائب سيد الشهداء فالح الخزعلي، طالبهم جميعاً بالمساندة إلى جانب شخصيات أخرى، موجهاً اتهامات وُصفت بالطائفية إلى عشيرة السعدون.

وأقلقت القضية منذ أشهر أمن قضاء الزبير، ومحافظة البصرة بشكل عام، والتي تشهد في الوقت ذاته انتشار المجاميع المسلحة التي نفذت حملة اغتيالات طالت ناشطين بارزين في تظاهرات تشرين.

ومساء اليوم، ورد إلى "ناس" تسجيل بصوت "الشيخ حزام آل كبيح زعيم عشائر الجواريين" يتبعه تسجيل بصوت "حجي حميد" وهو يقدم الاعتذار، ليُغلق ملف نزاع تطور من قضية جنائية، إلى عشائرية، وكاد ينزلق إلى مسارات خطيرة كما حذر العديد من شخصيات المحافظة.

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