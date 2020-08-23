2020/08/23 | 00:42 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب حسن فدعم لبرنامج "ساعة مكاشفة": حكومتا الكاظمي وترامب غير مستقرتين ولا يمكنهما بحث قضايا مصيرية فدعم لـ "ساعة مكاشفة": قضايا استراتيجية كانسحاب القوات الأميركية ينبغي أن تُناقش من حكومة مستقرة النائب عن الفتح مختار الموسوي لـ"ساعة مكاشفة": الكاظمي لم يتطرق لجريمة اغتيال القادة الشهداء ورفاقهما خلال لقائه بترامب فدعم لـ"ساعة مكاشفة": …

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