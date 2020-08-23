العيداني: زيارة الكاظمي تدل على أهمية استقرار الوضع الأمني في البصرة

2020/08/23 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم: الحكومة مهتمة بملف تعيين حملة الشهادات العليا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، أن الحكومة مهتمة بحسم ملف تعيين حملة الشهادات العليا، فيما بيّن أن جائحة كورونا فرضت على الوزارة التحول إلى التعليم الإلكتروني.

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